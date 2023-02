Rabobank in de fout bij blokkeren rekening klant na verdachte transactie

De Rabobank is de fout in gegaan bij het blokkeren van de rekening van een klant nadat het detectiesysteem van de bank een verdachte transactie detecteerde. De bank had de klant hier niet direct zelf over geïnformeerd, terwijl dit wel had gemoeten, zo oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid. De Rabobank is inmiddels een pilot gestart om het proces te verbeteren.

De klant deed vorig jaar mei een transactie, waarbij ze een bedrag van 1700 euro wilde overmaken. Het detectiesysteem van de bank dacht dat er sprake was van WhatsApp-fraude en blokkeerde de transactie. Daarnaast plaatste de Rabobank een reservering op de betaalrekening van de klant, waarmee die feitelijk werd geblokkeerd. De klant werd hier echter niet direct over geïnformeerd.

Nadat de klant ontdekte dat haar transactie niet had plaatsgevonden belde zij de bank. Die liet weten dat de betaalopdracht alsnog zou worden uitgevoerd. Dit vond echter niet direct plaats, waarop de klant een uur later weer belde, waarna de betaalopdracht alsnog werd uitgevoerd. De klant diende een klacht in bij de Rabobank. Die erkende dat de gang van zaken "niet de schoonheidsprijs" verdiende en stuurde een bos bloemen en een cadeaubon van 25 euro naar de klant.

De klant stapte naar het Kifid, omdat de bank haar niet op de hoogte had gesteld van het tegenhouden van de overboeking en van het blokkeren van de betaalrekening, zodat het haar niet duidelijk was dat, en waarom, de transactie niet had plaatsgevonden. Zij stelde hierdoor emotionele schade te hebben geleden en er niet meer op te kunnen vertrouwen dat de bank bepaalde betaalopdrachten uitvoert. De klant vorderde dan ook dat de bank haar voortaan direct informeert als een transactie wordt geweigerd of haar rekening wordt geblokkeerd Ook vorderde ze verwijdering van eventuele coderingen of signaleringen die aan haar betaalrekening zijn gekoppeld.

Bij zowel het tegenhouden van een betaalopdracht als het blokkeren van een rekening moet de bank de klant informeren. Bij een gestopte transactie moet dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval aan het einde van de eerstvolgende werkdag. De bank had dan ook nog tijd om de klant zelf te informeren, oordeelt het Kifid. Als het gaat om het blokkeren van een rekening moet dit "onmiddellijk" gebeuren. Dat heeft de bank niet gedaan terwijl dit wel had gemoeten, aldus het klachteninstituut.

Het Kifid stelt dat het blokkeren van een betaalrekening ingrijpend kan zijn, zeker als een klant dit redelijkerwijs niet hoeft te verwachten. "De bank dient zich daarom in te spannen om de consument hierover zo snel mogelijk op eigen initiatief te informeren zodat een eventuele onterechte blokkering direct kan worden opgeheven en de consument hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt."

Inmiddels is de bank een pilot gestart waarbij klanten via pushberichten worden geïnformeerd. Verder stelt de bank dat er geen speciale code is aangebracht bij de betaalrekening van de klant. Het Kifid oordeelt uiteindelijk dat de klant wat betreft het tijdig informeren gelijk heeft en acht deze klacht gegrond. Aangezien de Rabobank een pilot is gestart om het proces te verbeteren en de rekening van de klant geen signalering heeft gekregen worden de vorderingen van de klant afgewezen (pdf).