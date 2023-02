Tor-netwerk al maanden langzamer als gevolg van dos-aanvallen

Het Tor-netwerk, dat dagelijks meer dan twee miljoen mensen gebruiken om hun privacy te beschermen, heeft al maanden met dos-aanvallen te maken die grote gevolgen voor de snelheid van het netwerk hebben. Dat laat Isabela Bagueros vandaag weten, directeur van het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk.

Volgens Bagueros is het netwerk al zeven maanden lang doelwit van dos-aanvallen. Soms is de invloed van deze aanvallen zo groot dat een groot aantal gebruikers geen websites via het Tor-netwerk kan bezoeken. Het Tor Project zegt bezig te zijn met het verhelpen van de aanvallen, maar de methodes die de aanvallers toepassen veranderen steeds, aldus Bagueros. Het is op dit moment ook onduidelijk wie erachter de aanvallen zit en wat hun bedoeling is.

Vanwege de aanvallen zegt Bagueros dat er verdere maatregelen zullen worden getroffen. Ook zal het netwerkteam van het Tor Project met twee personen worden uitgebreid, die zich alleen zullen bezighouden met de ontwikkeling van onion-services, websites die alleen vanaf het Tor-netwerk toegankelijk zijn. Mensen die een Tor-server hebben draaien worden opgeroepen om zich op de Tor relays-mailinglist te abonneren, aangezien het Tor Project via dit kanaal best practices deelt om de aanvallen te stoppen.