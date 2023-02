"Ruim helft artsen gebruikt beeldbellen voor contact met patiënten"

Ruim de helft van de artsen maakt gebruik van beeldbellen voor contact met patiënten, zo stelt de e-healthmonitor 2022, die werd uitgevoerd door het RIVM. Via de monitor wordt sinds 2013 jaarlijks gekeken naar de stand van zaken van de digitale zorg in Nederland. Uit het onderzoek van vorig jaar blijkt dat meer zorgverleners digitale middelen gebruiken dan in 2021.

Zo zette zorgverleners vaker beeldbellen in en kwamen er meer digitale patiëntportalen waarmee patiënten toegang hebben tot hun medische gegevens, herhaalrecepten mee kunnen aanvragen of een afspraak kunnen maken. Van alle digitale communicatiemiddelen wordt het e-consult het vaakst ingezet door artsen. Zo maakt 94 procent van de huisartsen er gebruik van. Tevens maakte ruim de helft van de artsen vorig jaar gebruik van beeldbellen.

"Digitale middelen in de zorg zijn inmiddels niet meer weg te denken in de zorg, alle sectoren binnen het zorgdomein ontwikkelen beleid over digitale zorg", zo laat de e-healthmonitor weten. Daarin staat dat de zorg steeds meer naar een "duurzaam zorgsysteem" gaat, waarin digitale zorg wordt verleend als het kan en fysiek als het moet. "Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat het gebruik van digitale toepassingen onverminderd groot is", zegt minister Kuipers van Volksgezondheid over het onderzoek.

Volgens Kuipers zijn de resultaten en aanbevelingen voor hem herkenbaar. "We hebben wel degelijk stappen gezet als het gaat om de inzet van digitale of hybride zorg." De minister stelt dat de keuze voor fysieke zorg moet worden ingegeven omdat patiënt en arts samen vinden dat dit de beste manier van zorg is. "Niet enkel omdat het weer kan." De aanbevelingen van de monitor worden meegenomen in de uitwerking van verschillende zorgprogramma's.