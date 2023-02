CBS: Nederlanders maken steeds vaker online afspraak met huisarts

Nederlanders maken steeds vaker online een afspraak met de huisarts of medisch specialist. Ook het gebruik van "slimme" tandenborstels en weegschalen neemt toe, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. In de eerste helft van vorig jaar maakte 46 procent van de Nederlanders een afspraak via internet, tegenover 31 procent in 2020, aldus het CBS op basis van onderzoek onder zesduizend personen.

Naast het online maken van een afspraak, bekijken steeds meer mensen medische gegevens online. Vorig jaar deed 37 procent dit, een jaar eerder was dat 33 procent en 18 procent in 2020. Ook het gebruik van online diensten, zoals een online consult of herhaalrecepten aanvragen via internet, nam toe; van 26 procent in 2020 tot 34 procent twee jaar later.

Volgens het CBS nam vooral tussen 2020 en 2021 het gebruik van internet voor deze medische diensten toe. "Mogelijk komt dit door de coronapandemie, waardoor deze diensten in de eerste helft van 2021 meer digitaal werden aangeboden, terwijl er in de eerste helft van 2022 weer meer behoefte bestond aan persoonlijk contact", zo stelt het statistiekenbureau.

Verder blijkt dat veel Nederlands op internet zoeken naar gezondheidsgerelateerde informatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over ziekten, voeding of beweging. Vorig jaar deed 74 procent van de deelnemers aan het onderzoek dit. Ook ziet het CBS dat steeds meer Nederlanders gebruikmaken van medische Internet of Things-apparaten, zoals een bloeddrukmeter, tandenborstel of weegschaal die met internet is verbonden. Het gebruik hiervan verdubbelde van vijf procent in 2020 naar twaalf procent vorig jaar.