Applied Materials schat 250 miljoen dollar schade door ransomware-aanval

Applied Materials, samen met ASML de grootste toeleverancier van apparatuur voor de wereldwijde halfgeleider-industrie, schat dat een ransomware-aanval op een leverancier het bedrijf in het tweede kwartaal 250 miljoen dollar kost. Dat heeft het bedrijf in een overzicht van de financiële resultaten van het eerste financiële kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. De naam van de leverancier is niet genoemd, maar meerdere analisten stellen dat het MKS Instruments is.

Dit bedrijf levert oplossingen voor chipfabrikanten en partijen in de halfgeleiderindustrie. Afgelopen maandag liet MKS Instruments weten dat het begin deze maand slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval. Het bedrijf is nog altijd bezig met het herstel van systemen bij meerdere getroffen locaties. De aanval heeft ook financiële gevolgen voor het bedrijf, dat kon daardoor geen bestellingen verwerken, producten leveren of diensten aan klanten verlenen.

De volledige kosten en gevolgen van de ransomware-aanval zijn nog niet in kaart gebracht. MKS Instruments zag zich gedwongen om de zogenoemde 'earnings call' met analisten over de financiële resultaten naar 28 februari te verplaatsen. Details over de aanval, hoe die kon plaatsvinden en om wat voor ransomware het ging, zijn niet bekendgemaakt. Volgens Applied Materials heeft de aanval op de leverancier gevolgen voor de eigen leveringen in het tweede kwartaal, waardoor het naar verwachting 250 miljoen dollar aan verkopen zal mislopen. Het bedrijf denkt de schade in de toekomst goed te kunnen maken.