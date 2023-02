Onderzoek: overheid moet stoppen met Facebook als risico's blijven

Ze hadden er nooit mee mogen beginnen.

Iemand heeft ooit besloten ermee te gaan werken, en hoe is dat kunnen gebeuren zonder gedegen onderzoek?

Ik kan me niet voorstellen dat er ooit een onderzoek is geweest met de strekking "hoe kunnen fecesbook gebruiken in de overheid en is dit veilig genoeg voor onze burgers"...

Daar zou niemand zijn handtekening eronder durven zetten.

Zoja, wil ik die persoon wel zien en eens goed hard lachen.