Belastingdienst heeft nog jaren nodig voor moderniseren ict-systemen

Het moderniseren van de ict-systemen van de Belastingdienst gaat nog jaren duren, zo heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten. De 'technische schuld' als gevolg van ict-systemen uit de jaren '70 is sinds 2018 gehalveerd naar 26 procent. Daarnaast is de ict-capaciteit de komende jaren volledig ingepland, waardoor er deze kabinetsperiode geen ruimte meer is voor grote beleidswijzigingen zonder aanpassing van de planning.

De afgelopen weken verschenen er verschillende berichten over de verouderde ict-systemen bij de Belastingdienst en dat dit zelfs de overheidsfinanciën in gevaar zou kunnen brengen. "Het hebben van ict-systemen uit de jaren ‘70 uit zich in technische schuld. De Belastingdienst is bezig met het reduceren van die technische schuld. Sinds 2018 is deze gehalveerd van 52 procent naar 26 procent", aldus Van Rij. De staatssecretaris stelt dat de modernisering complex is en daarom in kleinere stappen wordt uitgevoerd.

Het is wel de bedoeling dat het overgrote deel van het achterstallig onderhoud, dat wijzigingen belemmert, in 2026 is opgelost. "Of dat tijdpad gehaald wordt is afhankelijk van veel factoren, zoals de beschikbaarheid van ict-personeel, tussentijdse onvoorziene ontwikkelingen en het verloop van aanbestedingen", aldus Van Rijk. Daarnaast wil de planning niet zeggen dat alle systemen in 2026 direct gereed zijn om beleidswijzigingen door te voeren.

De staatssecretaris benadrukt dat voor inning en betalingsverkeer, omzetbelasting en gegevens de modernisering na 2026 nog door zal gaan. Zo is voor de keten gegevens na 2026 nog een "forse inspanning" nodig, omdat er veel applicaties van lokale applicaties omgezet moeten worden naar centrale applicaties en de gegevenshuishouding verbeterd moet worden. Wel voorziet de Belastingdienst dat er in 2026 meer ruimte ontstaat in de planning.