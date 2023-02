Tweede Kamer stemt tegen meeste moties over Europese digitale identiteit

De Tweede Kamer heeft tegen de meeste moties over een Europese digitale identiteit gestemd die vorige week tijdens een debat werden ingediend. Het ging onder andere over een motie om experimenten met de Nederlandse e-wallet voor de Europese digitale identiteit tijdelijk te staken.

Het debat vorige week ging over een eerdere, wel door de Tweede Kamer aangenomen motie die de regering verzocht om niet in te stemmen met de Raadsconclusie over de Europese digitale identiteit. De aangenomen motie werd door het kabinet verworpen, iets wat voor felle kritiek van partijen in de Tweede Kamer zorgde. Het kabinet is niet verplicht om een aangenomen motie uit te voeren. "Het niet uitvoeren van een motie is echter wel uitzonderlijk", zo erkende ook staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Tijdens het debat werden zes moties ingediend. Zo wilde SP-Kamerlid Leijten dat de Tweede Kamer periodiek wordt geïnformeerd over de onderhandelingen over de Europese digitale identiteit en het kabinet niet instemt met plannen voordat de Tweede Kamer heeft ingestemd. Verder verzocht Leijten via haar tweede motie om experimenten met een Nederlandse e-wallet voor de Europese digitale identiteit tijdelijk te pauzeren.

Beide moties kregen echter niet genoeg stemmen en werden verworpen. De motie over het informeren van de Tweede Kamer werd gesteund door SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündogan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. De motie over het pauzeren van de experimenten kon op steun rekenen van SP, BIJ1, DENK, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. Daarmee waren er onvoldoende stemmen voor.

Ook een motie van JA21 en Groep Van Haga over het afkeuren van de handelwijze van staatssecretaris Van Huffelen, die de eerder aangenomen motie over het niet instemmen met de Europese identiteit naast zich neerlegde, kreeg geen meerderheid. Dat was ook het lot van een motie van Kamerlid Omtzigt over het toevoegen van een amenderende motie op Europese voorstellen. Een andere motie van Omtzigt kwam niet in stemming.

De enige motie die wel op een Kamermeerderheid kon rekenen was die van ChristenUnie-Kamerlid Drost. Zijn motie verzocht de regering om in de vervolgonderhandelingen over de Europese digitale identiteit duidelijk te maken dat het Nederlands parlement in meerderheid kritisch is. Daarnaast moet de regering bij de onderhandelingen over de Europese identiteit en andere Europe digitaliseringsvoorstellen steviger inzetten op de vrijwilligheid van groepen die niet mee kunnen of willen doen, regie van mensen over hun eigen data en transparantie.