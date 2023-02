Minister tevreden over manier waarop NZa data van ggz-patiënten verzamelt

Minister Helder voor Langdurige Zorg is tevreden over de manier waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) data van ggz-patiënten verzamelt en gebruikt, zo heeft ze aan de Tweede Kamer laten weten. Vorige week besloot een groep behandelaren en cliënten wegens de dataverzameling nog een rechtszaak tegen de NZa te starten.

Sinds 1 juli vorig jaar ontvangt de NZa informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Vanaf 1 januari dit jaar wil de NZa dat behandelaars ook de antwoorden op de HONOS+-vragen gaan doorgeven.

HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

"De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren", aldus de NZa. De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar het plan en stelde afgelopen december dat het, mits enkele beperkingen, mag plaatsvinden.

"Mocht de NZa op een later moment opnieuw gegevens nodig hebben voor zorgvraagtypering, dan moet daarvoor eerst een nieuwe wettelijke regeling komen met een onderbouwing van de noodzaak en moet die nieuwe regeling eerst worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens", aldus de minister. Ze stelt dat de NZa heeft aangegeven geen persoonsgegevens zoals naam, burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht, woonplaats en postcode, informatie met data van de verblijfsdagen, zorgtrajectnummer en datum en type consult op te vragen.

"De gegevens die de NZa wel opvraagt worden alleen gebruikt voor de verbetering van de zorgvraagtypering. Deze gegevens zijn de scores op de HoNOS+-vragenlijst, het zorgvraagtype, de diagnosehoofdgroep, drie kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar en opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand", zo laat Helder verder weten.

Ze voegt toe dat gegevens over de ggz-instelling, de AGB-code, de datum van de zorgvraagtypering, leverancier van het ict-systeem en datum van aanlevering na succesvolle ontvangst en controle van de eerdergenoemde gegevens door de NZa worden verwijderd. "Zodat de scheiding tussen de zorgvraagtypering data en de controle data onomkeerbaar is."

Afsluitend meldt de minister dat het haar "deugd" doet dat de NZa binnen de gestelde wettelijke kaders van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en in lijn met eerdere Kamermoties "zorgvuldig en proportioneel" gebruikmaakt van de persoonlijke data. De Tweede Kamer had afgelopen december een motie aangenomen om de NZa geen persoonsgegevens op te laten vragen of te laten ontvangen en andere vormen van data na ontvangst en controle te verwijderen.