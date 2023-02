Mozilla hekelt privacylabels Google Play Store: "houden gebruikers in het duister"

Er is van alles mis met de privacylabels die bij apps in de Google Play Store worden getoond, waardoor gebruikers in het duister over hun privacy worden gehouden en geen goed geïnformeerde keuzes kunnen maken, zo stelt Mozilla op basis van eigen onderzoek. Sinds vorig jaar moeten Android-apps in de Play Store laten zien welke gegevens ze verzamelen en met welk doel.

De informatie op de labels komt vaak niet overeen met het privacybeleid van de apps, aldus Mozilla. Voor het onderzoek werden de veertig populairste apps in de Play Store bekeken. Bij bijna tachtig procent van de apps werden er discrepanties tussen het privacybeleid van de apps en de informatie op het privacylabel in de Play Store gevonden. Bij zestien van de veertig apps was er zelfs sprake van grote discrepanties. In slechts zes gevallen kwamen het privacylabel en het privacybeleid overeen.

De meest zorgwekkende problemen die Mozilla naar eigen zeggen aantrof betrof misleidende informatie over hoe de apps gegevens verzamelen, delen en gebruiken, waardoor gebruikers geen juiste informatie hebben om belangrijke beslissingen over hun privacy te maken, aldus de Firefox-ontwikkelaar.

Naast de informatie van de app-ontwikkelaars ziet Mozilla ook tekortkomingen in de privacylabels zelf. Zo zijn apps niet verplicht om het delen van data met "serviceproviders" te melden en gebruikt Google een nauwe definitie voor het "verzamelen" en "delen" van data, wat het volgens Mozilla eenvoudiger voor app-ontwikkelaars maakt om gebruikers te misleiden. Ook is het label niet van toepassing voor "geanonimiseerde data" en schuift Google de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie in de privacylabels af op de app-ontwikkelaars.

Mozilla ziet dan ook graag dat Google en andere appstores met een universeel privacylabel komen dat nauwkeurig en duidelijk weergeeft hoe de gegevens van gebruikers worden gebruikt. Tevens moet Google duidelijk maken dat de informatie op de privacylabels van de app-ontwikkelaars zelf afkomstig is en dat het geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan neemt. Tevens zou Google bredere definities moeten hanteren voor het "verzamelen" en "delen" van data om zo meer duidelijkheid voor gebruikers te scheppen. Als laatste zou Mozilla graag meer toezicht en handhaving zien om de privacy van mensen te beschermen.