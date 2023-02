De overheid wil burgers en bedrijven weerbaarder maken tegen social engineering. Ook wordt er een pilot opgezet rondom het uitwisselen van gegevens van verdachte ‘devices' en wordt er gekeken naar het opzetten van een meldpunt voor het melden van phishing. Het zijn allemaal onderdelen die onderdeel zijn van een actieplan tegen online fraude, zo heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid aangekondigd.

"De digitale criminaliteit groeit sterk ten opzichte van criminaliteit in de fysieke wereld en omdat het hier om een grote hoeveelheid zaken gaat waarvan de bulk relatief beperkte bedragen betreft, is het voor de opsporing ondoenlijk om die allemaal op te pakken", aldus de minister. "Daarbij is voorkomen ook beter dan genezen. Om slachtofferschap te verminderen is een breder scala aan (preventieve) interventies nodig, die gelijktijdig en gericht worden ingezet."

Het actieplan integrale aanpak online fraude heeft zes doelstellingen: het verbeteren van het zicht op online fraude, het optimaliseren van gegevensdeling, het opwerpen van (technische) barrières en interventies, opvolging door de politie en het Openbaar Ministerie, het vergroten van weerbaarheid van burgers en het verbeteren van hulp aan slachtoffers. Het gaat dan met name om slachtoffers van phishing, aan- en verkoopfraude, Whatsappfraude, bankhelpdeskfraude en identiteitsfraude.

Om de zes doelstellingen te realiseren staan er het komende jaar allerlei pilots en initiatieven in de planning. Zo wordt er een online platform ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie over trends en modus operandi van online fraude. Ook worden gedragsinterventies onderzocht om social engineering tegen te gaan en daarmee de weerbaarheid van burgers online te vergroten.

Tevens wordt er een pilot opgezet rondom het uitwisselen van gegevens van verdachte ‘devices’ en worden er producten ontwikkeld om slachtoffers beter te kunnen helpen, zoals een factsheet over doorverwijzing voor meldpunten. Ook wordt een programma van eisen opgezet voor het inrichten van een online aangifteloket. Verder zijn er meerdere initiatieven voor het delen van gegevens. In het najaar komt minister Yesilgoz met een update over de initiatieven.