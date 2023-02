Canadese privacytoezichthouders onderzoeken dataverzameling TikTok

De Canadese privacytoezichthouders zijn een gezamenlijk onderzoek naar TikTok gestart, dat zich met name richt op de gegevens die de populaire video-app over gebruikers verzamelt en of het zich wel aan de Canadese privacywetgeving houdt. Het onderzoek van de databeschermingsautoriteiten van Canada, Québec, British Columbia en Alberta volgt op verschillende rechtszaken in Canada en de Verenigde Staten en berichten in de media over het gebruik van gebruikersgegevens door TikTok.

De vier toezichthouders zullen kijken of de werkwijze van TikTok aan de Canadese privacywetgeving voldoet en met name of de video-app wel geldige, betekenisvolle toestemming van gebruikers krijgt voor het verzamelen, gebruiken en delen van hun gegevens. Ook zal het onderzoek kijken of het bedrijf voldoet aan de transparantie-eisen, waarbij wederom de focus ligt op het verzamelen van persoonlijke informatie van gebruikers.

"Een belangrijk deel van de TikTok-gebruikers zijn jongeren. Gegeven het belang om de privacy van kinderen te beschermen, richt het gezamenlijke onderzoek zich met name op de privacyprocedures van TikTok aangezien die op jongere gebruikers betrekking hebben, waaronder of het bedrijf geldige en betekenisvolle toestemming van deze gebruikers krijgt voor het verzamelen, gebruiken en openbare van hun persoonlijke informatie", aldus een gezamenlijke verklaring van de toezichthouders. Wanneer het onderzoek gereed zal zijn is niet bekendgemaakt.