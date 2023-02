Noyb dient klacht in over sites die geen cookies voor inzageverzoek accepteren

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Italiaanse privacytoezichthouder meerdere klachten ingediend over websites en datahandelaren die cookies niet accepteren als identificatie voor inzageverzoeken. Onder de AVG heeft iedereen een recht op inzage en kan zo opvragen welke persoonsgegevens een organisatie over hem of haar heeft. De organisatie moet die vervolgens binnen een bepaalde tijd verstrekken.

Volgens noyb zou alleen het verstrekken van een cookie voldoende moeten zijn voor de gebruiker om zich tegenover de betreffende website te identificeren en zijn gegevens op te vragen. "Trackingcookies worden gebruikt om gebruikers te identificeren, profileren en te bestoken met gepersonaliseerde advertenties. Daarom zijn cookiegegevens ook te gebruiken om gebruikers te identificeren en authenticeren die hun AVG-rechten willen uitoefenen", aldus noyb.

In de praktijk blijkt dit echter een ander verhaal. Veel websites en datahandelaren blijken geen gehoor aan de inzageverzoeken te geven en vragen om andere vormen van identificatie, zoals aanvullende persoonlijke informatie, of negeren het inzageverzoek in z'n geheel. Daarop heeft noyb bij de Italiaanse privacytoezichthouder over de betreffende websites en datahandelaren een klacht ingediend.

"Het idee achter deze klachten is eenvoudig: als een bedrijf een cookie kan gebruiken om me te tracken, profileren en gerichte advertenties te tonen, zou het ook mogelijk moeten zijn om hetzelfde cookie te gebruiken om mijn AVG-rechten uit te oefenen", zegt noyb-advocaat Stefano Rossetti. "Deze klachten openen een nieuwe reeks geschillen over digitale identiteit en de mogelijkheid om een trackingtool, in dit geval een cookie, te gebruiken voor het uitoefenen van AVG-rechten."