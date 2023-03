Canadese boekenwinkelketen Indigo nog steeds ontregeld door ransomware

Indigo, de grootste boekenwinkelketen van Canada, is bijna een maand na een ransomware-aanval nog steeds ontregeld, wat gevolgen heeft voor de webshop en bestellingen van klanten. Ook zijn gegevens van medewerkers bij de aanval buitgemaakt. Systemen van Indigo raakten op 8 februari besmet met de LockBit-ransomware. In eerste instantie sprak het bedrijf nog over een "cyberincident".

Door het incident konden de boekenwinkels alleen nog maar contant geld accepteren. In een update over het incident laat Indigo nu weten dat het om een ransomware-aanval gaat en er gegevens van personeel zijn gestolen. De aanval is nog steeds merkbaar, want de webshop is nog altijd offline. In plaats daarvan heeft Indigo nu een tijdelijke online boekenwinkel die een zeer beperkt assortiment bevat.

Daarnaast is ook de Indigo-app niet te gebruiken en kan er geen informatie aan klanten worden verstrekt die voor 8 februari een bestelling plaatsten. Het gaat dan om statusupdates over de bestelling of geschatte levertijden. Het is tevens niet mogelijk voor klanten om voor 8 februari geplaatste bestellingen te annuleren of van kortingscodes gebruik te maken. Ook is het niet mogelijk om in de beperkte online boekenwinkel bestellingen te plaatsen en die bij een lokale vestiging op te halen of een overzicht te krijgen van de voorraad bij de fysieke boekenwinkels. Indigo heeft zo'n honderdtachtig winkels in Canada.