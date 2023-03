ECB: contant geld meestgebruikte betaalmethode in Europese Unie

Contant geld is nog altijd de meestgebruikte betaalmethode in de Europese Unie, zo stelt de Europese Centrale Bank (ECB). Bijna zestig procent van de aankopen in onder andere winkels en horeca werd met cash afgerekend. Verder vindt zestig procent van de ondervraagde Europeanen dat ze het belangrijk vinden om de keuze te hebben om met contant geld te betalen.

Het aandeel van contant geld nam vorig jaar wel met dertien procent af ten opzichte van 2019. Toen was cash nog goed voor 72 procent van alle transacties tegenover 59 procent vorig jaar. In Nederland werd cash volgens de ECB vorig jaar nog bij 21 procent van de transacties gebruikt. Alleen in Finland is dat met 19 procent lager. In Malta en Slovenië wordt het meest met cash betaald, namelijk bij respectievelijk 77 en 73 procent van de aankopen.

De daling van het cashgebruik is volgens de ECB vermoedelijk te verklaren doordat betaalgedrag dat tijdens de coronapandemie is "aangeleerd" is blijven plakken. Toch vinden de meeste Europeanen het belangrijk dat ze met cash kunnen blijven betalen. De reden dat veel mensen contant geld belangrijk vinden is vanwege anonimiteit, de bescherming van privacy en dat het mensen meer bewust maakt van hun uitgaven.

"Aangezien cash op grote schaal wordt gebruikt en gewaardeerd, zullen we ons inzetten om euro cash te behouden en beschikbaar te maken", aldus de ECB. De toezichthouder stelt dat het belangrijk is om de trends in het betaalgedrag van Europeanen te monitoren. "Gezien onze verantwoordelijkheid voor de uitgifte van publiek geld (op dit moment in de vorm van cash, en mogelijk in de toekomst in de vorm van een digitale euro) en de bevordering van het soepel functioneren van betaalsystemen."