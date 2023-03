Fraudebeschermingsdienst Eye4Fraud lekt gegevens 16 miljoen accounts

Fraudebeschermingsdienst Eye4Fraud heeft de gegevens van zestien miljoen accounts gelekt, waaronder e-mailadressen, ip-adressen, namen, gedeeltelijke creditcardgegevens, wachtwoordhashes, telefoonnummers en fysieke adresgegevens van zestien miljoen accounts. Eye4Fraud biedt een dienst waarbij het de bestellingen die bedrijven ontvangen op fraude controleert.

Op basis van e-mailadressen, ip-locatie, gedragsdata, aankoopgeschiedenis, bankgegevens en publieke records wordt gekeken of de bestelling die bij het bedrijf binnenkwam niet door een fraudeur is geplaatst. Onlangs claimde een aanvaller dat hij de volledige databaseback-up van de S3 storage servers van Eye4Fraud in handen heeft gekregen. De in totaal 65 gigabyte grote dataset werd vervolgens op internet te koop aangeboden.

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned ontving de dataset en vroeg Eye4Fraud naar eigen zeggen herhaaldelijk om een reactie, maar kreeg die niet. Hunt heeft de e-mailadressen aan zijn zoekmachine toegevoegd. Via Have I Been Pwned is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de zestien miljoen bij Eye4Fraud buitgemaakte e-mailadressen was 77 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.