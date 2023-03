Politie vraagt gegevens van demonstranten en familie op via BRP

Ja, we worden in digitaal in de gaten gehouden, dat weten we nu wel. Maar weten we echt hóé ver het gaat? En wat we eraan kunnen doen? ‘Dwarsliggen in een gedataficeerde wereld is een teken van digitale volwassenheid.’door Jolein de Rooij, Vrij Nederland 10 januari 2023 - onder meer over de Googerteller van ICT expert Bert Hubert.Liever luisteren? Dat kan!