Vivaldi-ceo: adverteerders hebben het internet van ons gestolen

Nou wat mij betreft zijn de de grens al veel eerder over gegaan. Inderdaad toen advertenties nog hetzelfde waren als in een blad toen was het acceptabel en normaal. Maar al ver voor de ontwikkeling waar hij het over heeft kwamen de advertenties die animated GIF's waren of FLASH filmpjes, en die je probeerden af te leiden van de content. En advertenties die probeerden te doen alsof ze onderdeel waren van de site content, bijvoorbeeld op een download site een advertentie met als plaatje een knop met "download now".