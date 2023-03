ChristenUnie wil leeftijdsgrens voor socialmedia-accounts naar 15 jaar

Kinderen moeten pas vanaf 15 jaar met toestemming van hun ouders een account op sociale media kunnen aanmaken en de overheid moet hierop handhaven, zo wil de ChristenUnie. De partij heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering hier om gevraagd. Begin deze maand is in Frankrijk een wet aangenomen die verplicht dat jongeren tot 15 jaar toestemming van ouders krijgen voor het gebruik van sociale media.

"Bent u ermee bekend dat de werkelijke leeftijdsgrens voor het aanmaken van een account op sociale media met toestemming van de ouders 16 jaar is, wettelijk vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar dat in Nederland de officieuze grens van 13 jaar wordt gehanteerd?", vraagt ChristenUnie-Kamerlid Drost aan de staatssecretaris.

Ze moet tevens duidelijk maken waarom in Nederland de leeftijdsgrens van 13 jaar wordt gehanteerd, terwijl in de AVG een leeftijdsgrens van 16 jaar is opgenomen. Drost merkt verder op dat jongeren onder de 13 jaar eenvoudig een account kunnen aanmaken zonder de toestemming van de ouders, omdat sociale mediaplatforms de leeftijd niet verifiëren en het heel makkelijk voor jongeren is om een andere leeftijd in te vullen op sociale mediaplatforms.

Volgens de ChristenUnie kan het gebruik van sociale media zoals TikTok, Instagram en Snapchat erg schadelijk voor de mentale gezondheid van jongeren zijn. "Omdat jongeren over het algemeen beïnvloedbaarder zijn, waarbij er dus via sociale media een verhoogd risico bestaat voor pornografie, cyberpesten, onrealistische schoonheidsnormen en telefoonverslaving voor jongeren", stelt het Kamerlid, dat ook van de staatssecretaris wil weten wat er nodig is om, net als in Frankrijk, de regels rondom het sociale media gebruik van jongeren aan te scherpen.

"Bent u bereid om net als in Frankrijk de bescherming van jongeren op sociale media te stimuleren en dus de leeftijdsgrens te verhogen naar 15 jaar voor het aanmaken van accounts op sociale media, waarbij de toestemming van de ouders nodig is? Zo ja, bent u bereid om de leeftijdsgrens dan ook goed te controleren en te handhaven?", vraagt Drost als laatste. Van Huffelen heeft drie weken om met een reactie op de Kamervragen te komen.