Politievoertuig met nacht- en warmtecamera kan nu ook arrestanten vervoeren

Een speciaal videovoertuig dat de politie sinds augustus in Dordrecht test, en is uitgerust met een nacht- en warmtecamera, kan nu ook arrestanten vervoeren. Het videovoertuig is nu ruim een half jaar in gebruik en geregeld tijdens meldingen ingezet. "De techniek en software in het voertuig worden continu geoptimaliseerd", aldus de politie.

Het videovoertuig heeft een draaibare camera op een mast en vier dome-camera’s op het dak die een 360 graden beeld geven rondom het voertuig. De camera is voorzien van een nachtzicht en thermische sensor om zo een "compleet beeld" van de omgeving te geven. "Dankzij de warmtebeeldsensor met contrastweergave zijn rookwolken, duisternis en mist geen belemmering meer om beeld te genereren. Ook komt er een aantal livestream bodycams in het voertuig te liggen, klaar voor gebruik", zo liet de politie bij de aankondiging weten.

De politie meldt dat er een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) heeft plaatsgevonden, ook bekend als een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Het doel hiervan is om de privacyrisico’s weg te nemen of te verkleinen. "Dit betekent ook dat alle noodzakelijke technische én organisatorische maatregelen getroffen zijn om de informatie en de belangen van burgers en medewerkers van politie maximaal te beschermen", aldus de politie.

In totaal zijn vijftien agenten opgeleid om met het voertuig te kunnen werken. "Zij weten hoe ze de beelden wel en niet mogen gebruiken. De toegangsregels en gebruiksregels die voor deze camerabeelden gelden, zijn hetzelfde als voor alle andere camerabeelden die de politie zelf verzamelt." Verder is er in het voertuig geen signaaloverdracht mogelijk via wifi of bluetooth. Alles gaat volgens de politie via beveiligde verbindingen.

Alle opgenomen beelden worden na 28 dagen automatisch vernietigd. Als de beelden nodig zijn voor een opsporingsonderzoek of een ander belangrijk doel, mag de bewaartermijn worden verlengd. Dan gelden de normale bewaartermijnen van de Wet politiegegevens. De opgenomen beelden gaan naar een beveiligde opslag waar ook de beelden van politiehelikopters binnenkomen en worden opgeslagen.

De politie stelt dat er "niet zomaar" op straat gefilmd mag worden. "Maar het mag wel als er een wettelijke grondslag voor is en als het noodzakelijk is. Aan die voorwaarden wordt voldaan in dit experiment." Mensen die zijn gefilmd hebben onder andere recht op inzage van gemaakte beelden en vernietiging daarvan.

Arrestantenvervoer

Op de plek waar in een politievoertuig normaal gesproken ruimte is voor arrestantenvervoer, was in het videovoertuig ruimte gemaakt voor een werkplek voor agenten, om daar de gemaakte videobeelden te bekijken. "De agenten die met het voertuig reden, gaven aan de mogelijkheid tot arrestantenvervoer te missen: hielden zij een verdachte aan, dan kon het videovoertuig de arrestant niet naar een politiebureau brengen, maar moest een extra politiebus ter plaatse komen", zo laat de politie weten.

Om die reden is de werkplek achterin het voertuig om camerabeelden uit te kijken verwijderd, waardoor er ruimte is gekomen voor arrestantenvervoer op die plek. Voorin het voertuig is het nog wel mogelijk om de gemaakte camerabeelden uit te kijken. De proef met het videovoertuig loopt tot en met juli van dit jaar. Hierna wordt de pilot geëvalueerd en wordt besloten of het videovoertuig actief blijft binnen de eenheid Rotterdam.