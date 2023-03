Belgisch ziekenhuis sluit spoedeisende hulp wegens cyberaanval

Een Belgisch ziekenhuis heeft afgelopen zaterdag de spoedeisende hulp enige tijd wegens een cyberaanval gesloten. Ook werden ambulances naar andere ziekenhuizen omgeleid en moest zorgpersoneel op pen en papier terugvallen. Om wat voor soort aanval het precies gaat heeft het Saint-Pierre ziekenhuis in Brussel niet bekendgemaakt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag bleek dat de servers van het ziekenhuis opeens trager werden. Verder onderzoek wees uit dat er "abnormale activiteit" op het netwerk plaatsvond en er sprake was van een cyberaanval. Daarop ging er een noodplan in werking en werden alle servers van internet losgekoppeld. Het personeel viel terug op pen en papier.

Zaterdag aan het eind van de middag waren de meeste applicaties weer operationeel en vinden vandaag geplande afspraken gewoon plaats. Toch is de situatie nog niet helemaal hersteld. Zo kan het ziekenhuis nog geen herinnerings-sms'jes voor afspraken versturen en is er geen wifi voor patiënten. Voor zover bekend zijn er geen patiëntgegevens gestolen, maar het onderzoek is nog gaande. Het is onbekend of er losgeld is geëist, meldt Le Soir.