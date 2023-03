Schadeclaims bij Kadaster wegens datalek met geheime woonadressen

Bij het Kadaster zijn schadeclaims ingediend wegens een datalek met geheime woonadressen. Daarnaast hebben honderden professionele gebruikers die deze data ontvingen niet bevestigd dat ze de data hebben vernietigd. Dat laat minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand. In het Kadaster zijn de privéadressen van vier miljoen mensen geregistreerd. Personen in het zogenaamde ‘stelsel bewaken en beveiligen’ kunnen hun adres laten afschermen. Een andere mogelijkheid is via de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeenten, waar burgers kunnen aangeven dat hun woonadres geheim moet zijn. Het Kadaster is gekoppeld aan de BRP, waardoor het woonadres dan niet zichtbaar is.

Afgeschermde woonadressen zijn nog wel zichtbaar voor bepaalde professionele gebruikers, zoals notarissen. Vorig jaar september vond er een update aan het systeem plaats waardoor afgeschermde woonadressen voor allerlei professionele gebruikers zichtbaar waren, aldus de melding aan gedupeerden. Op 11 oktober werd het probleem verholpen. In totaal waren 3700 afgeschermde woonadressen bijna een maand lang zichtbaar.

Zo'n 2700 professionele gebruikers hebben de afgeschermde woonadressen via Kadaster Online (KOL) of Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) verkregen. Het Kadaster heeft hen twee keer een e-mail gestuurd om de data te vernietigen. Tevens werd deze gebruikers gevraagd een online formulier in te vullen, waarin men bevestigt dat de informatie is verwijderd. Bijna negentien procent van deze gebruikers heeft dit niet gedaan.

Verder zijn er in totaal twee claims ingediend waarbij het Kadaster aansprakelijk wordt gesteld voor de veronderstelde gevolgen van het lekken van informatie. Er zijn geen bedragen of omschrijving van de geleden schade genoemd, aldus De Jonge. De voorlopige melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels omgezet naar een definitieve melding. Tevens wil het Kadaster onderzoek doen naar de mogelijkheden om een geautomatiseerde dagelijkse test op de filtering van geheime adressen te realiseren.