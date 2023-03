Amsterdamse Waterleidingduinen meldt datalek met gegevens bezoekers

De Amsterdamse Waterleidingduinen waarschuwt bezoekers voor een datalek met hun gegevens dat zich een aantal jaren geleden heeft voorgedaan, maar nu pas tijdens een politieonderzoek aan het licht is gekomen. De Amsterdamse Waterleidingduinen is een duingebied tussen Noordwijk en Zandvoort. Het is ingericht voor de winning van drinkwater voor de gemeente Amsterdam. Wie in het gebied wil wandelen moet hiervoor een kaartje kopen. Dit is onder andere mogelijk via de website van Waterleidingduinen.

Een kwetsbaarheid in de website maakte het mogelijk om gegevens van kaartjeskopers te stelen. De Amsterdamse Waterleidingduinen zegt dat het beveiligingslek in 2021 is gedicht, maar dat het destijds niet wist dat er ook gegevens waren gestolen. Dat is aan het licht gekomen tijdens een politieonderzoek naar drie mannen, die worden verdacht van het stelen van tientallen miljoenen gevoelige persoonsgegevens bij vermoedelijk duizenden kleine en grote bedrijven én instellingen, zowel nationaal als internationaal.

Het datalek is nu gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er is aangifte gedaan bij de politie. "Ook hebben wij een mailing verstuurd naar alle personen van wie wij weten dat de persoonsgegevens gestolen zijn en van wie wij de e-mailadressen in bezit hebben. Aangezien wij deze gegevens niet langer mogen bewaren dan vijf jaar, kan het zijn dat uw gegevens niet zijn meegenomen met de mailing", aldus de Amsterdamse Waterleidingduinen. Eerder liet ook Ticketcounter weten dat het slachtoffer was geworden van de verdachten.