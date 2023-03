Epic Games betaalt definitief 245 miljoen dollar voor misleiden Fortnite-spelers

Gameontwikkelaar Epic Games, bekend van games als Unreal, Gears of War en Fortnite, betaalt definitief 245 miljoen dollar voor het misleiden van Fortnite-spelers door middel van "dark patterns". Het bedrijf schikt daarmee een zaak die de Amerikaanse toezichthouder FTC had aangespannen. Volgens de FTC gebruikte Epic Games verschillende "ontwerptrucs" om spelers onbedoelde aankopen te laten doen.

"De contra-intuïtieve, inconsistente en verwarrende knoppenconfiguratie zorgde ervoor dat spelers met ongewenste kosten te maken kregen door slechts een druk op de knop. Het bedrijf maakte het ook eenvoudig voor kinderen om tijdens het spelen van Fortnite zonder toestemming van ouders aankopen te doen", aldus de FTC. Wanneer spelers bij hun creditcardmaatschappij de ongeautoriseerde kosten wilden terugdraaien besloot Epic Games hun account te blokkeren.

Als onderdeel van de definitieve schikking moet Epic Games 245 miljoen dollar betalen, dat zal worden gebruikt voor het vergoeden van spelers. Daarnaast wordt het Epic verboden om spelers via "dark patterns" kosten in rekening te brengen of op andere wijze zonder nadrukkelijke toestemming spelers te laten betalen. Verder mag Epic Games de accounts van spelers die ongeautoriseerde kosten in twijfel trekken niet meer blokkeren. Het voorstel voor de schikking werd afgelopen december al gepubliceerd, maar is nu definitief gemaakt. Daarnaast ging Epic Games eerder al akkoord met het betalen van 275 miljoen dollar voor het overtreden van de Amerikaanse kinderprivacywetgeving.