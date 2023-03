LastPass: sterk wachtwoord bestaat uit verschillende soorten karakters

Een sterk wachtwoord bestaat uit verschillende soorten karakters, zo stelt wachtwoordmanager LastPass, maar volgens het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST), het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) en de Wikimedia Foundation is dit achterhaald en slecht advies dat juist niet voor veilige wachtwoorden zorgt.

LastPass, dat een online wachtwoordmanager aanbiedt, kreeg het afgelopen jaren met meerdere ernstige incidenten te maken waarbij gegevens van klanten werden gestolen, waaronder kluisdata. Vandaag komt LastPass met advies voor beter "wachtwoordgedrag", waarbij het onder andere ingaat op sterke wachtwoorden. "Sterke wachtwoorden zijn lang, uniek en bestaan uit verschillende soorten karakters", aldus LastPass op het eigen blog. "Elk wachtwoord dat je maakt zou tenminste twaalf karakters lang moeten zijn, maar hoe langer hoe beter. Deze karakters moeten bestaan uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens."

Dergelijke complexiteitseisen zijn echter al lang achterhaald, zo stellen verschillende organisaties. Lengte is namelijk belangrijker dan complexiteit, aldus de Wikimedia Foundation. Het toevoegen van speciale tekens of andere eisen aan wachtwoorden maakt die alleen lastiger te maken en te onthouden. Al meer dan vier jaar geleden besloot de Wikimedia Foundation het wachtwoordbeleid te veranderen, waarbij het kiest voor passhrases, wachtwoorden die uit meerdere woorden bestaan.

Ook het Britse National Cyber Security Centre adviseert om geen complexiteitseisen te gebruiken. "Het gebruik van complexiteitseisen, waar personeel alleen wachtwoorden kan kiezen die voldoende complex zijn, is een slechte verdediging tegen raadaanvallen." Volgens het NCSC zorgen dergelijke eisen voor een extra belasting van gebruikers, die dan vaak voor voorspelbare patronen zullen kiezen. Het NCSC kwam een aantal jaren geleden met een campagne waarin het mensen adviseerde om wachtwoorden bestaande uit drie woorden te kiezen.

Eerder besloot ook het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology, een wetenschappelijke instelling die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen van cybersecurityrichtlijnen voor de Amerikaanse overheid, alle complexiteitseisen voor wachtwoorden uit hun richtlijnen te verwijderen. De NIST-medewerker die initieel verantwoordelijk was voor de complexiteitseisen liet in 2017 weten dat hij het advies betreurde. Desondanks verschijnen er nog altijd wachtwoordadviezen waarin complexiteitseisen zijn opgenomen.