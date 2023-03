Kabinet wil manieren vinden om vat te krijgen op versleutelde data

Het kabinet vindt het belangrijk dat er manieren worden gevonden om "vat te krijgen" op versleutelde data. Dit mag echter niet ten koste van de voordelen van encryptie gaan, aldus minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Volt vroeg de minister om opheldering, aangezien er volgens de partij geen manieren zijn die het ontsleutelen van informatie mogelijk maken en tegelijkertijd geen afbreuk doen aan het in stand houden van end-to-end encryptie.

Eind januari vond er een bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) plaats. De JBZ-raad bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten die een aantal keren per jaar vergaderen. Tijdens het overleg van eind januari stelde een aantal lidstaten dat het lastig is om een balans te vinden in het kader van vervolging van criminelen en privacy. Ook stelden lidstaten dat de samenwerking met techbedrijven, end-to-end encryptie en dataretentie uitdagingen zijn, zo blijkt uit een verslag (pdf).

Volgens minister Yesilgöz is het voor Nederland van belang dat er manieren worden gevonden om vat te krijgen op de versleutelde data zonder dat de voordelen van encryptie verloren gaan. "In de brief wordt geschreven dat een aantal lidstaten het lastig vindt om de balans te vinden. Valt Nederland daaronder? Welke andere lidstaten gaat het om? Welke lidstaten wezen op de samenwerking met de technologische industrie? Wat bedoelden zij daarmee? Welk standpunt heeft Nederland uitgedragen met betrekking tot end-to-end encryptie en dataretentie?", wil Volt nu van de minister weten.

Wat betreft de opmerking over het vat krijgen op versleutelde data zonder dat dit ten koste van de voordelen van encryptie gaat stelt Volt dat het niet bekend is met methoden die het ontsleutelen van informatie mogelijk maken en tegelijkertijd geen afbreuk doen aan het in stand houden van end-to-end encryptie. "Deelt het kabinet de opvatting van deze leden dat hier tegenstrijdigheid aanwezig is? Zo nee, kan zij een toelichting geven aan welk type maatregelen gedacht wordt?", zo vraagt de Volt-fractie.

De partij wijst ook naar een artikel van de encryptiewerkgroep van het Carnegie Endowment for International Peace en Princeton University genaamd "Moving the Encryption Policy Conversation Forward". Daarin wordt gesteld dat technologie-onafhankelijke oplossingen om wettelijk toegang te krijgen tot versleutelde gegevens, zonder de beveiliging te verzwakken, de komende tijd niet verwacht worden.

Om verder te komen met het ontwikkelen van beleid zou het probleem volgens het artikel nader moeten worden geanalyseerd, om vervolgens in specifieke gevallen te kijken naar welke technologische oplossingen voorhanden zijn en om per geval een afweging te maken. "Deelt het kabinet deze opvatting? Zo ja, hoe gaat zij hier invulling aan geven?", wil Volt weten. Verder vraagt de partij welke waarden het kabinet meeweegt bij het beoordelen of alternatieven voor het beperken van encryptie proportioneel zijn. De minister heeft nog geen antwoord op de vragen gegeven, maar zegt dat binnen drie weken te zullen doen (pdf).