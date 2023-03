Onderzoek: dns-infrastructuur Nederlandse overheid is goed ingericht

De dns-infrastructuur van de Nederlandse overheid is goed ingericht, zo blijkt uit onderzoek van SIDNLabs en de Universiteit Twente. Wel is er nog ruimte voor verbetering, zoals het opzetten van een centrale secundaire anycast dienst. Een anycast dienst is een gedistribueerd netwerk dat vanuit verschillende servers antwoord kan geven. Daarnaast wordt aangeraden de gebruikte dns-diensten bij verschillende aanbieders af te nemen.

Het onderzoek werd in opdracht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) uitgevoerd. "Zonder dns zijn (overheids)websites niet te bereiken, en veel diensten of informatie dus niet beschikbaar. Informatievoorziening is een essentiele taak van overheidswebsites, daarom is beschikbaarheid een belangrijk aspect van de dns-infrastructuur", aldus het NCSC.

Volgens de onderzoekers is de dns-infrastructuur van de Nederlandse overheid over het algemeen goed ingericht. Naast het opzetten van een centrale secundaire anycast dienst en het afnemen van gebruikte dns-diensten bij verschillende aanbieders pleiten de onderzoekers er ook voor om periodiek metingen aan het dns van de overheid uit te voeren.

Tijdens het onderzoek zijn er namelijk verscheidene kleine configuratiefoutjes gevonden, zoals verwijzingen naar niet bestaande servers of primaire en secundaire servers die in hetzelfde netwerk staan, die ervoor kunnen zorgen dat het netwerk niet optimaal werkt of voor verminderde redundancy zorgen. Door periodiek metingen uit te voeren worden dit soort foutjes sneller opgemerkt, zo verwachten de onderzoekers.