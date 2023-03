Europese Commissie wil van digitale euro wettig betaalmiddel maken

De Europese Commissie komt met een voorstel om van de digitale euro een wettig betaalmiddel te maken. Dat zou volgens Brussel de acceptatie, geloofwaardigheid en bruikbaarheid van de digitale euro moeten ondersteunen. Deze week vond er overleg plaats van de Eurogroep en Ecofinraad over de beleidsdoelen van de digitale euro. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

"De eurogroepvoorzitter wil specifiek bespreken met lidstaten of wij van mening zijn dat de digitale euro de status van een wettig betaalmiddel, legal tender, zou moeten krijgen. Omdat dat ook bij ons te laat is binnengekomen, wil ik uw Kamer hier alvast kort in meenemen. Dat is natuurlijk met de caveat: mocht de digitale euro er überhaupt komen", zo liet minister Kaag van Financien weten tijdens een debat van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken dat vorige week plaatsvond en ging over het overleg van de Eurogroep en Ecofinraad van deze week.

Op dit moment zijn in de Europese regelgeving alleen eurobiljetten en -munten aangemerkt als wettig betaalmiddel. Volgens minister Kaag is in die wetgeving nog niet nader bepaald wat dat inhoudt. "In Nederland en een aantal andere landen interpreteren we dat verschillend. Wij interpreteren het zo dat bedrijven, voor zover ze dat duidelijk aangeven voordat een klant de winkel instapt en de aankoop doet, bijvoorbeeld geen contant geld hoeven te accepteren, omdat ze die contractrechtelijke vrijheid hebben", zo liet ze de commissies in de Tweede Kamer weten.

De Europese Commissie komt in het tweede kwartaal van dit jaar met een wetsvoorstel voor de introductie van de digitale euro. Parallel aan het voorstel voor een digitale euro komt Brussel ook met een voorstel om het wettig betaalmiddel nader in te vullen, waarbij wordt gestreefd naar consistentie in de behandeling van contant geld en de digitale euro, zo maakteminister Kaag bekend.

"Volgens de Commissie ondersteunt een status als wettig betaalmiddel de acceptatie geloofwaardigheid en bruikbaarheid van de digitale euro maar het is de vraag wat de status van een wettig betaalmiddel zou betekenen en hoe de balans kan worden gevonden tussen brede toegang tot en acceptatie van de digitale euro en het voorkomen van acceptatiedwang met het oog op contractuele vrijheid", legde Kaag uit. Ze voegde toe dat het op dit moment onduidelijk is wat de kosten voor winkeliers zouden zijn mochten zij willen of moeten overgaan tot het accepteren van een digitale euro.

De minister stelde dat het aantrekkelijk moet worden voor een winkelier om de digitale euro als betaalmethode te kiezen. "Ik denk dat er nog heel veel vragen zijn. Ik wil het hier alleen gemeld hebben. Wij zullen hier nader op terugkomen als dat voorstel er ligt tot nadere standpuntbepaling ook op dit deel maar de Commissie heeft ons ook een beetje verrast moet ik heel eerlijk zeggen."