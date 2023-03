EFF: Amerikaanse overheid heeft TikTok-verbod niet gerechtvaardigd

De Amerikaanse overheid heeft nog altijd geen enkel specifiek bewijs gegeven dat een verbod van TikTok zou rechtvaardigen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Die maakt zich grote zorgen over de groeiende roep in de Verenigde Staten om de populaire video-app te verbieden. Eind februari werden federale Amerikaanse overheidsinstanties door het Witte Huis opgedragen om TikTok binnen dertig dagen van alle smartphones, tablets en andere werkapparatuur te verwijderen.

Daarnaast zijn er ook verschillende wetsvoorstellen verschenen waardoor de Amerikaanse president de gehele video-app zou mogen verbieden. "Als de overheid TikTok zou verbieden, zou het de vrijheid van meningsuiting en vereniging van miljoenen gebruikers ondermijnen", aldus de EFF. De beweging stelt dat de vrijheid van meningsuiting en vereniging ook het recht inhoudt om zelf de gewenste communicatietechnologie te kiezen. "Politici zouden niet moeten vertellen wat je moet zeggen, waar je het moet zeggen of tegen wie je het moet zeggen."

De EFF merkt op dat bijna alle socialmediaplatforms en andere online bedrijven grote hoeveelheden persoonlijke data van hun gebruikers verzamelen. In het geval van TikTok is dit volgens de burgerrechtenbeweging helemaal een groot probleem, gezien de surveillance en censuur die China toepast. "Toch is de beste oplossing voor deze problemen niet het uitzonderen van één bedrijf of land om het te verbieden."

De burgerrechtenbeweging pleit juist voor uitgebreide privacywetgeving waardoor bedrijven, waaronder TikTok, niet meer op grote schaal persoonsgegevens kunnen opslaan. Dat zal voor alle overheden, inclusief China, de mogelijkheid wegnemen om deze gegevens te kopen of stelen. Mochten de Amerikaanse autoriteiten toch besluiten om TikTok te verbieden vindt de EFF dat er eerst bewijs moet worden geleverd dat het probleem aantoont, om vervolgens met een gerichte oplossing te komen. Iets wat de Amerikaanse regering nog altijd niet heeft gedaan.

Daarnaast is het ook de vraag wat een verbod oplevert. De gegevens van Amerikaanse internetgebruikers zijn via allerlei datahandelaren op grote schaal verkrijgbaar. "Het verbieden van TikTok om hier te opereren zou waarschijnlijk China niet stoppen om locatiegegevens van mensen hier te verkrijgen. De betere aanpak is het beperken van hoe alle bedrijven hier persoonlijke data verzamelen", besluit de EFF.