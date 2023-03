Kabinet wijzigt wetsvoorstel over bevoegdheden terrorismebestrijder NCTV

Het kabinet heeft het wetsvoorstel waarin de taken, grondslagen en bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staan vermeld aangepast. Vorig jaar uitte de Autoriteit Persoonsgegevens nog zware kritiek op het eerste voorstel en stelde dat het flink moest worden gewijzigd en anders niet bij de Tweede Kamer moest worden ingediend.

Het eerste voorstel, met de naam Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid, zou de NCTV toestaan om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid persoonsgegevens te verwerken. Ook moest het mogelijk worden om fenomenen en trends op deze terreinen te signaleren, analyseren en duiden en hier beleid op te voeren.

Het wetsvoorstel volgde op berichtgeving van het NRC dat de NCTV, jarenlang in strijd met de wet, privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens was er het nodige mis met het voorstel en zou het de deur voor een surveillancemaatschappij openzetten, waarbij op grote schaal, en zonder goed toezicht, allerlei gevoelige informatie over burgers wordt verzameld en gedeeld met andere organisaties. Het voorstel werd eind 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Er is nu een nota van wijziging tot stand gekomen die zowel de inhoud als de naam van het voorstel wijzigt. Het voorstel heet nu "coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid".

Zo is de analysetaak van de NCTV als zelfstandige taak verdwenen, maar behoudt de terrorismebestrijder een beperkte analysefunctie. Ook stelt het kabinet dat het wetsvoorstel de naleving van de AVG versterkt, door een functionaris voor de gegevensbescherming te benoemen. De Inspectie Justitie en Veiligheid zal verder controles uitvoeren, waarbij rapportages met de bevindingen naar de Tweede Kamer worden gezonden. De exacte inhoud van het nieuwe voorstel is nog niet bekend. De nota wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd en daarna pas openbaar gemaakt.