Nieuw Wetboek Strafvordering geeft politie nieuwe opsporingsbevoegdheden

Het kabinet gaat een wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering, dat onder andere politie nieuwe opsporingsbevoegdheden geeft, bij de Tweede Kamer indienen. In het Wetboek van Strafvordering staat beschreven aan welke regels politie, Openbaar Ministerie, rechters en advocaten zich moeten houden in het strafproces. Deze regels hebben betrekking op de opsporing van verdachten tot en met de uitvoering van de straf.

Het huidige Wetboek van Strafvordering is in 1926 ingevoerd en is volgens het kabinet niet ingericht op nieuwe vormen van criminaliteit zoals cybercrime. Het nieuwe wetboek introduceert dan ook enkele nieuwe bevoegdheden en past bestaande bevoegdheden aan. Hierdoor zouden opsporingsdiensten beter moeten kunnen optreden tegen nieuwe vormen van onder andere digitale criminaliteit, zo claimt het kabinet.

De tekst in het nieuwe wetboek is zoveel mogelijk techniekonafhankelijk geformuleerd, zodat het bij nieuwe technologische ontwikkelingen niet steeds aangepast hoeft te worden. "Bij het maken van nieuwe opsporingsbevoegdheden wordt altijd zorgvuldig afgewogen dat in een strafrechtelijk onderzoek alleen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt voor zover dat noodzakelijk en gerechtvaardigd is", zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Volgens minister Weerwind voor Rechtsbescherming zijn relatief nieuwe strafbare feiten als digitale criminaliteit aan de orde van de dag. "Het nieuwe wetboek stelt de strafrechtketen in staat beter in te spelen op technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen." Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel in behandeling zal nemen is nog niet bekend.

Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen zal dit bij vrijwel alle organisaties in de strafrechtketen voor veranderingen zorgen. Zo moeten medewerkers worden opgeleid en moeten ict-systemen en werkprocessen worden aangepast. Hiervoor is een implementatieperiode nodig. Op dit moment kijkt de overheid samen met partners binnen de strafrechtketen wat een realistische implementatieperiode zou zijn.