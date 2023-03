Stichting Brein liet Google vorig jaar 290.000 zoekresultaten verwijderen

Stichting Brein heeft Google vorig jaar 290.000 zoekresultaten laten verwijderen. Ook werden bijna 450 websites/diensten offline gehaald. Dat meldt de stichting in het jaarverslag over 2022. Door acties van Brein werden vorig jaar zeven streamingsites offline gehaald, 328 proxy’s gestopt en 449 illegale websites/diensten verwijderd. Volgens de stichting boden deze websites illegale content aan. Verder liet Brein zeven websites en honderden mirrors/proxy's dynamisch op ip-adres of dns-niveau blokkeren.

In 2021 besloot Google na meldingen van Brein in totaal 650.000 zoekresultaten te verwijderen. Vorig jaar waren dat er zoals gezegd 290.000. Volgens Brein hangt de daling van het aantal gemelde zoekresultaten bij Google samen met het 'delisten' van complete website. "Dit staat gelijk aan miljoenen zoekresultaten die daarmee niet langer te zien zijn in de zoekmachine en dus ook niet meer gemeld hoeven te worden door Brein", aldus de stichting.

Per saldo is het aantal permanent verwijderde Google zoekresultaten volgens Brein toegenomen tot vele tientallen miljoenen. "De complete blokkering van sites uit zoekresultaten verhoogt het effect van blokkering aanzienlijk." Brein kreeg vorig jaar ook met verschillende tegenslagen te maken. Zo haalde het bakzeil in een zaak waarbij het internetproviders waarschuwingsbrieven naar abonnees wilde laten sturen.