Stemidentificatiesysteem Australische overheid te omzeilen met AI-stem

Het stemidentificatiesystem dat de Australische overheid burgers laat gebruiken is door een AI gegenereerde stem te omzeilen, zo stelt The Guardian Australia op basis van eigen onderzoek. Zowel het Australische overheidsagentschap Centrelink, dat uitkeringen voor Australiërs verzorgt, alsmede de Australische belastingdienst, laten burgers zich via een "voiceprint" en andere informatie identificeren. Zo kan men dan op het eigen account inloggen.

Meer dan 3,8 miljoen mensen hebben hun stem bij Centrelink geregistreerd en 7,1 miljoen deden dit bij de Australische belastingdienst. Een journalist van The Guardian Australia ontdekte dat ze met vier minuten aan audio een kloon van haar eigen stem kon maken om, in combinatie met een klantreferentienummer, op haar account in te loggen. Bij het inloggen moeten gebruikers hun referentienummer opgeven en de zin "In Australia, my voice identifies me" opzeggen. De autoriteiten laten in een reactie weten dat ze hun systemen op mogelijk misbruik monitoren.