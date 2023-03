Maastricht UMC+ stapt over op nieuw elektronisch patiëntendossier

Het Maastricht UMC+ stapt over op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD), waarbij gekozen is voor de Amerikaanse softwareleverancier Epic. Het EPD van de Epic zal de huidige oplossing van SAP/Cerner alsmede andere systemen gaan vervangen. "Dit betekent dat al onze zorgverleners straks in één EPD zullen werken. Een groot voordeel van het EPD van Epic is de eenmalige invoer en het delen van gegevens", aldus het ziekenhuis.

Het gaat dan om zaken als voorgeschiedenis, medicatie of allergieën van een patiënt die straks voor zorgverleners toegankelijk zijn. Daarnaast komt er ook een nieuw patiëntportaal voor patiënten, die daar inzicht in diezelfde gegevens in hun dossier krijgen. Eind 2021 stelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat Nederlandse ziekenhuizen voor hun elektronisch patiëntendossier sterk afhankelijk zijn van hun huidige leverancier en deze vendor lock-in uiteindelijk nadelig is voor patiënten.

Nederlandse ziekenhuizen gebruiken ZIS/EPD-systemen van vier leveranciers: Cerner/SAP, ChipSoft, Epic en Nexus. ChipSoft is met 51 ziekenhuizen marktleider, gevolgd door Epic dat eind 2021 in 11 ziekenhuizen werd gebruikt. Volgens de ACM kan een vendor lock-in allerlei nadelige gevolgen hebben. Een sterke positie kan nadelig voor interoperabiliteit zijn, waardoor overstapkosten toenemen en uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen minder goed tot stand komt.

Daarnaast kan het zorgen voor onredelijke technische of contractuele beperkingen voor de gebruikers van de systemen. Een ander nadeel zijn mogelijk hogere tarieven en hindert het nieuwe toetreders tot de markt. Vorig jaar kwam de ACM met een conceptleidraad om vendor lock-in bij ziekenhuissystemen te voorkomen.