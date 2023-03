Minister: belangrijk dat banken klanten snel informeren over blokkeren rekening

Het is belangrijk dat banken klanten snel informeren over het blokkeren van hun rekening, zo stelt minister Kaag van Financiën. Ze reageerde op een actie van de Rabobank, die de rekening van een echtpaar blokkeerde dat geld naar hun kleinzoon overmaakte. Het detectiesysteem van de bank stopte de overboeking waarop de betaalrekening van het echtpaar werd geblokkeerd. Die werden hier echter niet meteen door de Rabobank over ingelicht.

Het echtpaar kwam er bij toeval achter toen ze boodschappen aan het doen waren bij de supermarkt en niet meer konden betalen. Daarbij kregen ze de melding "onvoldoende saldo, betaal anders" te zien. Het CDA besloot de minister om opheldering te vragen. "Een combinatie van indicatoren kan leiden tot vermoedens van bancaire fraude bij een bank. In zo’n geval kan de bank bijvoorbeeld de transactie tegenhouden of de rekening (tijdelijk) blokkeren. Ik vind het belangrijk dat klanten daarover zo snel mogelijk worden geïnformeerd", reageert Kaag.

De gedupeerde klanten stapten ook naar het financiële klachteninstituut Kifid en vorderden dat de Rabobank in het geval van een blokkade van een betaalrekening de betrokken rekeninghouder binnen een uur informeert over de blokkade. Iets wat bij de getroffen klanten niet gebeurde, die zich hierdoor voor schut voelden staan. De Rabobank stelde in haar verweer onder andere dat het momenteel werkt aan de mogelijkheid om klanten direct te informeren door middel van een push- of sms-bericht.

Volgens de klanten is dit niet de beste oplossing, omdat oplichters hier ook veelvuldig gebruik van maken. Het Kifid stelt dat ook al is een betere oplossing verdedigbaar, dat niet wil zeggen dat het gebruik van een push- of sms-bericht onaanvaardbaar is. De vorderingen van de klanten werden dan ook afgewezen (pdf).