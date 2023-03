Wetenschappers roepen op om training AI-systemen zes maanden te staken

Meer dan duizend wetenschappers, beroemdheden en anderen, waaronder Elon Musk, Steve Wozniak en Yuval Noah Harari, hebben in een open brief opgeroepen om de training van AI-systemen die krachtiger zijn dan GPT-4 tenminste zes maanden te staken. Volgens de briefschrijvers kan kunstmatige intelligentie grote gevolgen voor het leven op aarde hebben. Het zou dan ook zorgvuldig moeten worden gepland, beheerd en toegepast. Iets wat nu niet het geval is, aldus de brief, die via de website van het Future of Life Institute is gepubliceerd.

Daarin wordt ook gesteld dat AI-labs zich in een oncontroleerbare wedloop bevinden om nog krachtigere digitale intelligentie te ontwikkelen, die zelfs de makers niet kunnen begrijpen, voorspellen of betrouwbaar controleren. De mensheid moet zich dan ook cruciale vragen stellen, waaronder of er niet-menselijke intelligentie moet worden ontwikkeld die de mens uiteindelijk overbodig maakt en kan vervangen.

"Krachtige AI-systemen zouden alleen ontwikkeld moeten worden wanneer we zeker weten dat hun gevolgen positief zijn en de risico's beheersbaar", laat de brief verder weten. Volgens de brief is dat punt nu gekomen en is het nodig om de training van AI-systemen die krachtiger zijn dan GPT-4 voor minstens zes maanden te staken. Deze pauze zou publiek en controleerbaar moeten zijn. Als een dergelijke pauze er niet snel komt zouden autoriteiten moeten ingrijpen, zo stelt de brief verder. In de tussentijd kunnen er dan veiligheidsprotocollen worden ontwikkeld.