Stadgenoot waarschuwt 15.000 huurders voor datalek bij marktonderzoeksbureau

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot waarschuwt vijftienduizend huurders voor een datalek dat zich heeft voorgedaan bij marktonderzoeksbureau USP Marketing Consultancy. Dit bedrijf voert voor klanten tevredenheidsonderzoeken uit en maakt hierbij gebruik van bepaalde software. De leverancier van deze software heeft te maken gekregen met een datalek.

"Op 24 maart kregen wij schriftelijk bericht dat er sprake was van onbevoegde toegang tot het netwerk van de softwareleverancier. Op 28 maart bevestigde deze leverancier dat er daadwerkelijk data is ontvreemd. Dit betreuren wij zeer en wij hebben onze opdrachtgevers hierover ingelicht. Wij weten nog niet wat er exact is ontvreemd", zo laat het marktonderzoeksbureau weten.

Een van de klanten van USP Marketing Consultancy is Stadgenoot. Vanwege het datalek bij het marktonderzoeksbureau kunnen ook gegevens zijn gelekt van huurders die in het verleden voor één of meer tevredenheidsonderzoeken van Stadgenoot zijn uitgenodigd. Het gaat dus ook om de gegevens van mensen die alleen zijn uitgenodigd en niet hebben deelgenomen.

De mogelijk gelekte gegevens bestaan uit namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Zowel USP Marketing Consultancy als Stadgenoot hebben melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Eerder deze week meldde ook marktonderzoeker Blauw dat het te maken heeft gekregen met een datalek dat zich bij een softwareleverancier heeft voorgedaan.