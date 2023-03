Meerdere EU-lidstaten willen dat digitale euro wettig betaalmiddel wordt

Meerdere EU-lidstaten vinden dat de digitale euro een wettig betaalmiddel moet worden, zo blijkt uit overleg van de Eurogroep en Ecofinraad dat onlangs plaatsvondt. Volgens minister Kaag van Financiën heeft Nederland aangegeven sceptisch te zijn over het afdwingen van het gebruik van de digitale euro, door bijvoorbeeld winkeliers te dwingen om de digitale euro te accepteren.

De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten. Onlangs vond er overleg plaats over de beleidsdoelen van de digitale euro.

"Tijdens de vergadering gaven meerdere lidstaten aan dat er gestreefd moet worden naar consistentie in de behandeling van contant geld en de digitale euro. Ook gaf een aantal lidstaten aan dat het belangrijk is om de gevolgen van een status als wettig betaalmiddel voor bijvoorbeeld bedrijven goed te onderzoeken", laat minister Kaag in een verslag over de overleggen weten.

Volgens de bewindsvrouw is het op dit moment nog de vraag wat de status van een wettig betaalmiddel zou betekenen en hoe de balans gevonden kan worden tussen brede toegang tot en acceptatie van de digitale euro als betaalmiddel en het voorkomen van acceptatiedwang met het oog op contractuele vrijheid.

"Daarnaast is het ook onduidelijk wat de kosten voor de winkelier zullen zijn voor het accepteren van een digitale euro. Nederland heeft aangegeven sceptisch te zijn over het afdwingen van het gebruik van de digitale euro, door bijvoorbeeld winkeliers te dwingen om de digitale euro te accepteren", aldus Kaag.

De Europese Commissie komt binnenkort met een wetsvoorstel voor de digitale euro. Pas als het voorstel er is en de onderhandelingen erover zijn afgerond, kan de vraag worden beantwoord of het kabinet instemt met de invoering, stelt de minister verder.