Politie weet verdachten van fietsendiefstal via Apple AirTag op te sporen

De politie heeft in Den Haag drie mannen en een vrouw die verdacht worden van fietsendiefstal door middel van een Apple AirTag weten op te sporen. Het is de eerste keer dat de Nederlandse politie meldt dat een AirTag voor de aanhouding van verdachten zorgt. De diefstal van een elektrische fiets in Rijswijk deze week leidde agenten naar het viertal.

De fiets was van een AirTag voorzien, waarmee de eigenaar de locatie van zijn gestolen fiets kon zien. Die bleek in een woning in Den Haag te staan. De politie ging vervolgens naar de betreffende woning toe. Daar werden meerdere gestolen fietsen aangetroffen. In totaal werden vier verdachten, een 23-jarige vrouw uit Den Haag en drie mannen van 31, 29 en 29 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord. De aangetroffen fietsen zijn meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek.