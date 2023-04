Tor Project en vpn-provider Mullvad lanceren Mullvad Browser

Het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk, en vpn-provider Mullvad hebben vandaag de Mullvad Browser gelanceerd. Het gaat om een aangepaste Tor Browser die geen gebruikmaakt van het Tor-netwerk. Tor Browser bestaat uit een aangepaste versie van Firefox en een onderdeel om met het Tor-netwerk verbinding te maken. Om gebruikers extra te beschermen zijn er allerlei security- en privacyfeatures aan Tor Browser toegevoegd.

De Mullvad Browser, ontwikkeld door het Tor Project en aangeboden door Mullvad, maakt het mogelijk om deze features te gebruiken, zonder dat daarbij het verkeer van gebruikers via het Tor-netwerk gaat, zoals bij Tor Browser het geval is. Daarnaast maakt de browser het mogelijk om, als gebruikers dit willen, het verkeer via een vpn-provider te laten lopen.

"De Mullvad Browser is een optie voor internetgebruikers die naar een privacybrowser zoeken die niet allerlei extensies en plug-ins nodig heeft om hun privacy te versterken en de factoren verkleint waardoor ze zich per ongeluk kunnen de-anonimiseren", zegt Isabela Bagueros, directeur van het Tor Project.

Mullvad is lid van het Tor Project en betaalt hier jaarlijks 100.000 dollar voor. Eind 2020 werd met met hulp van de vpn-provider het Tor Project Membership Program gestart. Leden krijgen toegang tot een adviesgroep die deelnemers helpt om Tor binnen hun product te integreren. Ook wordt er informatie gedeeld over nog in ontwikkeling zijnde projecten. Het duurste abonnement, de "Shallot Onion", kost jaarlijks 100.000 dollar.

Volgens Bagueros heeft de samenwerking met Mullvad voor allerlei positieve veranderingen in Tor Browser gezorgd, waardoor het mogelijks was om allerlei legacyproblemen op te lossen, kwetsbaarheden te verhelpen en verbeteringen in de gebruikerservaring door te voeren, waar zowel gebruikers van de Tor als Mullvad browsers van profiteren. Mullvad Browser is beschikbaar voor Linux, macOS en Windows.