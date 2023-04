Western Digital meldt diefstal gegevens bij security-incident, My Cloud offline

Harde schijffabrikant Western Digital heeft te maken gekregen met een security-incident waarbij er gegevens zijn buitgemaakt. Op dit moment loopt er een onderzoek naar het soort incident alsmede de omvang en aard van de gestolen data. Naar aanleiding van het incident heeft Western Digital meerdere diensten en systemen offline gehaald.

Een van de diensten die op dit moment onbereikbaar is, is WD My Cloud, dat een "503 Service Temporarily Unavailable" geeft. My Cloud is het besturingssysteem dat onder andere op de NAS-systemen en netwerkschijven van WD draait en ervoor zorgt dat gebruikers hun thuis opgeslagen data vanaf het internet kunnen benaderen.

WD stelt dat het als onderdeel van de herstelactiviteiten bezig is om de getroffen infrastructuur en diensten weer te herstellen. "Gebaseerd op het onderzoek tot nu toe denkt het bedrijf dat de ongeautoriseerde partij bepaalde data van de systemen heeft gestolen" aldus een vrij summiere verklaring. Daarin staat ook dat klanten rekening met verstoringen moeten houden.