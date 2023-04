KNVB meldt diefstal persoonlijke gegevens personeel na inbraak op netwerk

Criminelen zijn erin geslaagd om in te breken op het netwerk van de KNVB en hebben daarbij persoonlijke gegevens van medewerkers buitgemaakt, zo heeft de voetbalbond vandaag bekendgemaakt. Om wat voor soort gegevens het precies gaat wordt nog onderzocht. Het datalek is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

De inbraak raakte het netwerk van de KNVB Campus in Zeist. De voetbalbond geeft geen verdere details over het incident, behalve dat de primaire bedrijfsvoering niet in gevaar is en e-mailsystemen niet zijn geraakt. Het voetbal kan dan ook gewoon doorgaan. "Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met cybercriminaliteit. De KNVB is hier ondanks ons beveiligingssysteem nu ook het slachtoffer van geworden", aldus een verklaring van de KNVB-directie.