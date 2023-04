Mozilla lanceert nieuwe versie datalekzoekmachine Firefox Monitor

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox Monitor gelanceerd, een zoekmachine waarmee mensen kunnen kijken of hun e-mailadres in bekende datalekken voorkomt. Het maakt hiervoor gebruik van de database van Have I Been Pwned, een andere bekende datalekzoekmachine met 12,4 miljard gecompromitteerde accounts afkomstig van 666 gecompromitteerde websites en andere bronnen.

Firefox gebruikt Firefox Monitor voor het waarschuwen van gebruikers van de browser als die op een website inloggen, of hier hun wachtwoord voor hebben opgeslagen. Daarnaast is Firefox Monitor ook als losse dienst te gebruiken, maar vereist dan wel het gebruik van een Firefox Account. Vervolgens laat de zoekmachine via een dashboard zien in welke datalekken de door de gebruiker opgegeven e-mailadressen voorkomen.

De eerste versie van Firefox Monitor verscheen in 2018. Nu is er een tweede versie ontwikkeld en gelanceerd. De uitrol vindt echter geleidelijk plaats. De grootste aanpassing zit hem vooral in de vormgeving, die geen donkere kleur maar een lichte kleur heeft. Op deze pagina staat een overzicht van alle datalekken die via Firefox Monitor zijn te vinden.