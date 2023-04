HP adviseert firmware-downgrade wegens kritiek informatielek in laserprinters

Tientallen printermodellen van HP bevatten een kritiek informatielek en omdat een beveiligingsupdate nog niet beschikbaar is adviseert de printerfabrikant als tijdelijke oplossing het direct installeren van oudere firmware. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-1707, wordt omschreven als 'information disclosure'. Normaliter worden dergelijke beveiligingslekken waarbij het stelen van informatie mogelijk is niet als kritiek aangeduid, maar in dit geval wel. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1.

Voor klanten die FutureSmart 5.6 draaien en IPsec hebben ingeschakeld, heeft HP een tijdelijke "firmware-mitigatie" beschikbaar gemaakt. FutureSmart is de firmware van HP die op alle zakelijke printers draait. Voor alle andere klanten raadt HP aan om meteen oudere firmware te installeren. Een nieuwe firmware-update waarin het probleem is verholpen wordt binnen negentig dagen verwacht. Details over de kwetsbaarheid zijn niet gegeven, behalve dat die in meer dan vijfitg modellen van de HP Color LaserJet Enterprise en HP Color LaserJet Managed aanwezig is.