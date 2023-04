Hogeschool van Amsterdam waarschuwt studenten en personeel voor datalek

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft studenten en personeel die aan een online onderzoek deelnamen gewaarschuwd voor een datalek. Voor het onderzoek, waarbij studenten en medewerkers via een online tool kunnen reflecteren op de ontwikkeling van hun competenties, maakt de HvA gebruik van marktonderzoeksbureau Etil. Dat maakt voor het onderzoek weer gebruik van de software van leverancier Nebu.

"Nebu is vervolgens gehackt door cybercriminelen. Daarbij is veel data gestolen van voornamelijk onderzoeks- en marketingbureaus in Nederland', aldus de HvA. Mogelijk zijn ook gegevens van studenten en medewerkers buitgemaakt. Het gaat dan om persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, het wachtwoord van de online tool en antwoorden op de vragenlijsten. Die antwoorden betreffen onder andere de nationaliteit, die van ouders, en de internationale en interculturele competenties. Het datalek zou mogelijk 167 personen raken.

Studenten hebben nu van de HvA het advies gekregen om de online tool niet meer te gebruiken totdat er zekerheid is over de veiligheid. In sommige gevallen is het mogelijk dat het datalek gevolgen heeft voor meer mensen dan alleen studenten en medewerkers. Studenten konden online feedback vragen aan maximaal drie mensen van buiten de HvA. Van hen kunnen ook de naam en het e-mailadres zijn gestolen.