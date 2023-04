Huisartsen: overdracht van patiëntendossiers nog niet optimaal

De overdracht van patiëntendossiers tussen huisartsenpraktijken is nog niet optimaal en moet worden verbeterd, zo laat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vandaag weten. Verschillende softwareleveranciers hebben de afgelopen maand echter aanpassingen doorgevoerd voor het versimpelen van de dossieroverdracht.

Volgens de LHV is de dossieroverdracht voor veel huisartsen een frustratie. Wanneer een patiënt verhuist van de ene naar de andere huisartsenpraktijk is het vaak lastig om de gegevens van die patiënt zodanig over te zetten dat het dossier compleet is én daarna ook nog bruikbaar is voor verder gebruik door de nieuwe huisarts. Huisartsen zijn vaak een tijd bezig om alle gegevens van een nieuwe patiënt over te zetten naar het eigen systeem.

Het lastigste onderdeel daarbij is de correspondentie, zo stelt de LHV. Dit is vaak een grote brij aan brieven die de huisarts zelf op de goede plek in het informatiesysteem moet zetten. Dat komt doordat de systemen van de softwareleveranciers niet goed op elkaar aansluiten. "Typisch een administratieve handeling die zonde van de tijd is en de patentveiligheid niet ten goede komt", aldus de LHV.

De meeste softwareleveranciers hebben de afgelopen maand aanpassingen doorgevoerd waardoor de correspondentie bij het overzetten van patiëntendossiers van de ene naar de andere huisartsenpraktijk nu beter in het nieuwe dossier terechtkomt. "We zijn er echter nog niet", zo laat de Landelijke Huisartsen Vereniging verder weten. "Om écht optimale dossieroverdracht te bereiken, is het belangrijk dat alle dossieritems gestandaardiseerd en gestructureerd uitgewisseld kunnen worden. Ook moeten we nader kijken naar de wijze waarop de overdracht plaatsvindt. Er is nog veel te verbeteren!"