FBI waarschuwt voor openbare usb-laadstations die spyware verspreiden

De FBI heeft via Twitter gewaarschuwd voor openbare ubs-laadstations die spyware en malware verspreiden. In de tweet wordt opgeroepen om gratis usb-oplaadstations op vliegvelden, hotels en winkelcentra te vermijden. Aanvallers hebben volgens de Amerikaanse opsporingsdienst namelijk manieren gevonden om via deze apparaten spyware en malware op telefoons te krijgen. Daarom doen mensen er verstandig aan hun eigen opladers mee te nemen en een stopcontact te gebruiken.

Concrete details of voorbeelden van waargenomen aanvallen worden niet door de FBI gegeven. De waarschuwing in kwestie is ook op de website van de FBI te vinden. Het openbaar ministerie van Los Angeles County waarschuwde al een aantal jaren geleden voor "juice jacking". Daarbij wordt een apparaat op een kwaadaardige oplader aangesloten. Het kan dan bijvoorbeeld om een usb-oplaadstation gaan. Ook de Amerikaanse toezichthouder FCC heeft hierover een waarschuwing op de eigen website staan.