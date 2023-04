Eigenaar KFC en Pizza Hut meldt datalek na ransomware-aanval

Yum! Brands, het bedrijf achter KFC, Pizza Hut en Taco Bell, heeft een onbekend aantal mensen gewaarschuwd voor een datalek nadat het bedrijf in januari slachtoffer van een ransomware-aanval werd. Dat blijkt uit een datalekmelding dat Yum! deed bij de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine.

Halverwege januari moest Yum! honderden Britse restaurants van KFC en Pizza Hut wegens een ransomware-aanval een dag sluiten, zo liet het fastfoodconcern destijds weten. Volgens de verklaring had de ransomware-aanval gevolgen voor "bepaalde" systemen. Na ontdekking van de aanval werden verschillende systemen offline gehaald. verdere details over de aanval werden niet gegeven, behalve dat bijna driehonderd restaurants in het Verenigd Koninkrijk voor een dag werden gesloten.

De aanval vond 13 januari plaats. Op 9 maart ontdekte Yum! dat er ook persoonsgegevens waren gestolen. Het gaat onder andere om data van Amerikaanse medewerkers of klanten. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Volgens het bedrijf zijn bij de aanval bestanden met persoonsgegevens gecompromitteerd geraakt. Het gaat onder andere om namen en nummer van rijbewijs of ander identiteitsdocument.