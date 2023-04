Tweede Kamer voor monitoringskastje in auto's verkeersovertreders

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van het plaatsen van een monitoringskastje in de auto's van ernstige verkeersovertreders. Fonds Slachtofferhulp, het CBR en verschillende organisaties zijn bezig met de ontwikkeling van een dergelijke technische oplossing, die binnenkort getest kan worden. Via het kastje kan dan het rijgedrag van ernstige verkeersovertreders worden gemonitord, zo laat Fonds Slachtofferhulp weten.

"Waarom hoeven plegers van verkeersdelicten waarbij slachtoffers zijn gevallen dan niet te laten zien dat zij weer veilig kunnen deelnemen aan het verkeer? Dat zijn vragen die het Fonds Slachtofferhulp al geruime tijd bezighouden, omdat de kans op recidive groot is én de impact op het leven van slachtoffers en nabestaanden enorm kan zijn", stelt Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp.

In het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025 (pdf) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hier ook aandacht aan besteed. "We verkennen hoe zware overtreders door middel van onder meer cursussen (educatieve maatregel gedrag) en technische oplossingen tot veiliger gedrag kunnen worden bewogen. Rijvaardigheid is bij een groot deel van deze groep bestuurders niet zozeer het probleem. Hun gedrag moet blijvend worden gewijzigd. Samen met het CBR en het Fonds Slachtofferhulp verkennen we in 2022 welke juridische en privacytechnische aspecten een rol spelen in dergelijke maatregelen."

Volgens Sybesma moet het opleggen van de monitoring als maatregel worden opgenomen in Wegenverkeerswet en worden verankerd in het strafrecht. "Dan worden ook rechters in staat gesteld dit daadwerkelijk op te leggen. En zover is het helaas nog niet", aldus de directeur van het Fonds Slachtofferhulp. "Asorijders moeten harder worden aangepakt en een monitoringskastje in hun auto krijgen. Dan kan hun rijgedrag in de gaten worden gehouden en hun rijbewijs sneller worden afgepakt. Doel is om het aantal slachtoffers te verlagen", zegt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis.

Volgens RTL Nieuws zijn ook D66, PvdA en PVV voorstander van het plan. Ministers Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Yesilgöz van Justitie en Veiligheid zouden het plan willen invoeren. Tijdens een debat dat deze week in de Tweede Kamer over verkeersveiligheid plaatsvindt zal Koerhuis een motie over de monitoring indienen.