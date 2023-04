Geformatteerde usb-stick en sms met 2FA-code nekt verdachte bommelding

Een 25-jarige man die in 2018 een bommelding naar parketten in Nederland, het Openbaar Ministerie en de politie stuurde is mede op basis van een geformatteerde usb-stick waarop Tor Browser stond en een sms met 2FA-code voor een Gmail-account veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden en een werkstraf van honderdvijftig uur.

De dreigmail, waarin met een aanslag wordt gedreigd, wordt op 12 juni 2018 verstuurd vanaf een Gmail-adres dat gekoppeld blijkt te zijn aan het telefoonnummer van de verdachte. Op de telefoon van de verdachte die in beslag is genomen wordt een sms-bericht aangetroffen met een 2FA-code om op het Gmail-account in te loggen. Dit sms-bericht is een aantal minuten voordat de bommelding werd verstuurd gelezen.

De dreigmail zelf blijkt vanaf een Tor-exitnode te zijn verstuurd. Het Tor-netwerk bestaat uit verschillende servers van vrijwilligers waarover het verkeer loopt. De laatste server in deze keten is de exitnode of exitrelay. Via deze server wordt het verzoek van de Tor-gebruiker naar het internet gestuurd.

Een dag nadat de dreigmail is verstuurd wordt de verdachte aangehouden. Daarbij neemt de politie ook een geformatteerde usb-stick in beslag. Hierop wordt in de "unallocated clusters" informatie aangetroffen waaruit blijkt dat zo'n twee uur voor het versturen van de dreigmail Tor Browser op de usb-stick is geïnstalleerd. Drie minuten na het versturen van de bommelding wordt de usb-stick geformatteerd.

De verdachte was op het moment dat hij de dreigmails verstuurde twintig jaar. Uit onderzoek van een psycholoog blijkt dat hij een licht verstandelijke beperking heeft. De rechtbank besluit op basis daarvan en reclasseringsadvies het minderjarigenstrafrecht toe te passen en komt tot een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden en een werkstraf van honderdvijftig uur.